Israel bombardea la Franja de Gaza por segundo día consecutivo en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde ese territorio

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron la noche de este jueves un sitio de lanzamiento de cohetes y complejos militares del movimiento Hamás en la Franja de Gaza.

Tel Aviv realiza ataques contra la Franja de Gaza por segundo día consecutivo y, al igual que en la jornada anterior, la ofensiva se produce en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.

The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021