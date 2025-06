Irán tiene “segunda oportunidad” para un acuerdo nuclear: Trump ante ataques de Israel

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el viernes a Irán a llegar rápidamente a un acuerdo para limitar su programa nuclear mientras Israel prometía continuar su bombardeo contra ese país.

El mandatario enmarcó el volátil momento en Oriente Medio como una posible “segunda oportunidad” para que los líderes de Irán eviten una mayor destrucción “antes de que no quede nada y salven lo que una vez se conoció como el imperio persa”.

El presidente republicano presionó a Irán mientras se reunía con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca para discutir el complicado camino a seguir tras los devastadores ataques de Israel, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió mantener “tantos días como sea necesario” para desmantelar el programa nuclear de Irán.

La Casa Blanca dijo que no participó en los ataques, pero Trump destacó que Israel utilizó su profundo arsenal de armamento proporcionado por Estados Unidos para atacar la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz y el programa de misiles balísticos del país, así como a destacados científicos y funcionarios nucleares.

Trump dijo en su red social Truth Social que había advertido a los líderes de Irán que “sería mucho peor de lo que saben, previeron o les dijeron, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar en cualquier parte del mundo, POR MUCHO, y que Israel tiene mucho de eso, con mucho más por venir – Y saben cómo usarlo”.

La madrugada del viernes, unas horas antes de que Israel lanzara sus ataques contra Irán, Trump aún mantenía la esperanza de que la prolongada disputa pudiera resolverse sin acción militar. Ahora, su capacidad para cumplir su promesa de campaña de desvincular a Estados Unidos de conflictos extranjeros será puesta a prueba nuevamente.

Tras los ataques israelíes, Estados Unidos redistribuye sus recursos militares, entre ellos, sus buques, en Oriente Medio mientras busca protegerse contra posibles ataques de represalia por parte de Teherán, según dos funcionarios estadunidenses que hablaron bajo condición de anonimato para explicar asuntos delicados.

La Marina ordenó al destructor USS Thomas Hudner que comenzara a navegar hacia el Mediterráneo Oriental y a un segundo destructor que comenzara a avanzar para que pueda estar disponible si lo solicita la Casa Blanca.

Conforme Israel intensificaba la planificación de ataques en las últimas semanas, Irán señalaba que Estados Unidos sería considerado responsable en caso de un ataque israelí. La advertencia fue emitida por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, mientras participaba en conversaciones con Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, sobre el programa nuclear en rápido avance de Teherán.

Los ataques del viernes se produjeron mientras Trump planeaba enviar a Witkoff a Omán el domingo para la siguiente ronda de conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

Witkoff aún planea ir a Omán este fin de semana para sostener conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero no se sabe si los iraníes participarán, según funcionarios estadunidenses que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones diplomáticas privadas.

El presidente realizó una serie de llamadas telefónicas el viernes a presentadores de noticias de televisión de Estados Unidos para renovar sus llamados a Irán a que limite su programa nuclear.

Dana Bash de CNN señaló que Trump le dijo que los iraníes “deberían ahora sentarse a la mesa” y cerrar un acuerdo. Y el mandatario dijo a NBC News que los funcionarios iraníes “me están llamando para hablar” pero no proporcionó más detalles.

El republicano también habló el viernes con el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron sobre la situación en desarrollo, y se esperaba que llamara a Netanyahu en las siguientes horas.

En un hecho infrecuente, el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, ofreció palabras de elogio al gobierno de Trump después del ataque “por priorizar la diplomacia” y “abstenerse de participar” en los ataques militares. Pero también expresó su profunda preocupación por lo que los ataques israelíes podrían significar para el personal estadunidense en la región.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien está en la lista del Partido Demócrata como uno de los principales contendientes para la Casa Blanca en 2028, dijo que si Israel puede retrasar el programa nuclear de Irán con los ataques “probablemente sea un buen día para el mundo”.

“Pero no se equivoquen: no queremos una guerra total en el Medio Oriente”, declaró. “Eso no solo es malo para Oriente Medio; es desestabilizador para el mundo, y es algo que espero no ocurra”.

Irán lanzó cientos de misiles balísticos hacia Israel el viernes por la noche después de disparar docenas de drones en las primeras horas del día. El ejército estadunidense ayudó a Israel a interceptar los misiles iraníes lanzados en el ataque de represalia.

El estruendo de las explosiones se pudo escuchar en toda Jerusalén, y las estaciones de televisión israelíes mostraron columnas de humo elevándose en Tel Aviv después de un aparente ataque con misiles. Los paramédicos israelíes dijeron que hubo cinco heridos en el área de Tel Aviv.

En las horas previas al ataque, Trump hizo comentarios públicos en los que aún parecía esperanzado en que habría más tiempo para la diplomacia. Pero el gobierno tenía claro que Israel estaba a punto de emprender acciones militares contra Irán. El Departamento de Estado y el ejército de Estados Unidos ordenaron el miércoles una evacuación voluntaria del personal no esencial y sus seres queridos de algunas sedes diplomáticas estadunidenses en Oriente Medio.

Antes de que Israel lanzara los ataques, algunos de los partidarios más fervientes de Trump expresaban preocupaciones sobre lo que otro conflicto expansivo en el Oriente Medio podría significar para el presidente republicano, quien se postuló con la promesa de terminar rápidamente las brutales guerras en Gaza y Ucrania.

Trump no ha logrado encontrar un desenlace para ninguno de esos conflictos ni ha cumplido dos de sus mayores promesas de campaña en relación con la política exterior.

Y tras criticar al presidente Joe Biden en la campaña del año pasado por impedir que Israel llevara a cabo ataques en sitios nucleares iraníes, Trump se encontró ahora pidiendo a los israelíes que dieran una oportunidad a la diplomacia.

La presión del gobierno de Trump para persuadir a Teherán de que renuncie a su programa nuclear se produjo después de que Estados Unidos y otras potencias mundiales alcanzaran en 2015 un acuerdo nuclear integral a largo plazo que limitaba el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Pero el republicano retiró unilateralmente a Estados Unidos del pacto negociado por el gobierno de Obama en 2018, calificándolo como el “peor acuerdo de la historia”.

El futuro es aún más incierto ahora.

“Actualmente, ningún tema divide tanto a la derecha como la política exterior”, publicó el jueves en X Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado de la Casa Blanca de Trump. “Estoy muy preocupado, con base en (todo) lo que he visto en la comunidad en los últimos meses, de que esto cause una gran división en MAGA y pueda perturbar nuestro impulso y a nuestra increíblemente exitosa presidencia”.