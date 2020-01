Irán advierte a Trump de ataques dentro de Estados Unidos si responde a bombardeo sobre base

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió al presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de posibles ataques dentro de territorio estadounidense en caso de que ordene una respuesta al bombardeo registrado este martes 7 de enero sobre la base aérea de Ain Al Asad en Irak.

De acuerdo con la agencia CNN, la fuerza de seguridad iraní contempla un ataque dentro de EU o de cualquier país aliado que decida intervenir en la actual disputa.

En un comunicado, el mando de la Guardia aseguró que la ofensiva fue el inicio de la venganza por el asesinato del general Qassem Soleimani, quien el pasado 3 de enero murió durante un bombardeo de drones estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad.

Pese al tono de amenaza, Irán hizo un llamado al pueblo estadounidense para que exija el regreso de sus tropas y de esa forma evitar más muertes en la región. Según reportes de medios locales, Teherán estaría dispuesto a coordinar ofensivas en contra de los Emiratos Árabes Unidos (EUA) y de Israel en caso de una respuesta desde Washington.

“Advertimos a todos los aliados de EU que ofrezca sus bases a ese ejército terrorista, que cualquier territorio que en el camino se vuelva el centro de actividades hostiles y agresivas en contra de la República Islámica de Irán, que se convertirán en objetivos de ataque”Comunicado de Guardias Revolucionarias de Irán.

Irán, dispuesto a no lanzar más ataques si Estados Unidos no responde

Aparentemente, las autoridades iraníes estarían dispuestas a no efectuar más ataques en contra de tropas estadounidenses si desde la Casa Blanca se resuelve no responder al bombardeo en Ain Al Asad. La Guardia Revolucionaria consideró que el presidente Trump no toma en cuanto el valor de las vidas de sus soldados instalados en la región.

De manera extraoficial se señala que las víctimas fatales del bombardeo serían originarias de Irak, en tanto que al menos 30 soldados estadounidenses habrían resultado lesionados por el fuego enemigo.

Por su parte, el general de división Hosein Salami, comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, aseguró que el proceso de expulsión de las tropas estadounidenses ha comenzado.

“Vamos a vengarnos (…) Si [atacan de nuevo] incendiaremos lo que aman. Ellos saben bien de qué objetivos hablo”.Hosein Salami. Comandante de Irán.

Fuente: SDP Noticias