Investigan asesinato de mexicano en Nueva York

La Policía de Nueva York en Estados Unidos investiga el crimen del mexicano Ubaldo Galindo Terrazas ocurrido el pasado 24 de mayo por la tarde en la zona de North Corona en el barrio de Queens.

El joven nacido en Cholula, Puebla, hace 30 años, conocido como “El Chino”, fue asesinado cerca del parque Las Américas, que frecuentaba, con un golpe en la cabeza producto de un objeto contundente como un bloque de concreto, según las primeras investigaciones.

El departamento de Policía de Nueva York ofrece una recompensa de 2 mil 500 dólares a quienes tengan información al respecto, para ello pide comunicarse al número 1-800-577-8477.

En consulado general de México en Nueva York ya tomó conocimiento del asesinato y ofreció su respaldo jurídico a la familia de Ubaldo, compuesta por sus padres y una hermana menor.

El cónsul Jorge Islas expresó sus condolencias al tiempo que señaló estarán atentos de las investigaciones para conocer si la muerte fue a consecuencia de odio racial.

No vamos a tolerar ningún tipo de acción de esta naturaleza, menos aun de crímenes de odio, basado en la condición racial en contra de nuestra comunidad”, explicó.

Dijo que, personalmente, hará la gestión para elevarlo a las máximas autoridades y que se conozca al autor del crimen y se le lleve a la justicia.

Es algo que no vamos a tolerar, no vamos a permitir y todas las gestiones, todo el apoyo del consulado a fin de que sea resuelto, no quede impune este crimen, se sepa que fue lo que pasó, quien fue y que el que la haya hecho la pague ante la justicia”, advirtió.