Interés de Trump de comprar Groenlandia “no es broma”, dice Marco Rubio

Washington. El interés del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia «no es una broma», dijo el jueves el secretario de Estado Marco Rubio, quien añadió que la adquisición del territorio es de interés nacional para Estados Unidos y debe resolverse.

Trump ha expresado su interés en convertir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, en parte de Estados Unidos desde su relección en noviembre. No ha descartado utilizar el poder militar o económico para lograrlo.

Rubio dijo en el programa The Megyn Kelly Show de Sirius XM que Trump quiere comprar Groenlandia y que no había descartado la coacción militar para adquirirla para no quitarle poder económico. «Esto no es una broma», señaló.

«No se trata de adquirir tierras por adquirir tierras. Esto es de interés nacional y hay que resolverlo», agregó.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, que ha intensificado su campaña a favor de la independencia, ha afirmado en repetidas ocasiones que la isla no está en venta y que corresponde a sus habitantes decidir su futuro.

En la entrevista, Rubio afirmó que el Ártico se va a convertir en un punto crítico para las rutas marítimas, añadiendo que Estados Unidos tiene que ser capaz de defenderlo.

A la pregunta de si Estados Unidos sería dueño de Groenlandia dentro de cuatro años, Rubio respondió: «Obviamente, ésa es la prioridad del presidente y así lo ha manifestado».

«Aún no estamos en posición de discutir exactamente cómo procederemos tácticamente. De lo que creo que pueden estar seguros es de que, dentro de cuatro años, nuestros intereses en el Ártico estarán más seguros», agregó.