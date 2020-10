Intentan Irán y Rusia interferir en elecciones de EU, alerta FBI

El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, dijo a los periodistas que Irán y Rusia han “tomado medidas específicas para influir en la opinión pública” con respecto a las elecciones en EU.

“Ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados para intimidar a los votantes, incitar disturbios y dañar al presidente Trump”, dijo Ratcliffe, y agregó que Irán también está “distribuyendo otro contenido” para implicar fraude electoral.

“Estas acciones son intentos desesperados de adversarios desesperados”, dijo Ratcliffe. El director de inteligencia nacional indicó que el pueblo estadounidense puede estar seguro de que esta elección es segura.

“Aunque no hemos visto las mismas acciones de Rusia, somos conscientes de que han obtenido cierta información de registro de votantes”, dijo. “Si recibe un correo electrónico intimidante o manipulador en su bandeja de entrada, no se alarme y no lo difunda”, declaró.

Por: El Universal