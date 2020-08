Instalan una guillotina frente a la casa Jeff Bezos tras amasar fortuna de 200 mil mdd

En la ciudad de Washington, un grupo de manifestantes colocó este jueves una guillotina frente a la casa de Jeff Bezos, el fundador de la compañía de ventas por Internet Amazon, un día después de que su fortuna superara los 200.000 millones de dólares.

Según informa Washington Examiner, en la protesta participaron alrededor de 100 personas que exigían duplicar el salario mínimo para los trabajadores de la empresa, que ahora es de 15 dólares la hora.

Protesters build a guillotine outside of Jeff Bezos’s house. Yesterday the Amazon billionaire was reported to become the first man worth $200 billion. pic.twitter.com/tY1wb0F1uj

— Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020