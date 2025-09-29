Informe secreto de EE.UU. acusa a China de prepararse para un ataque a Taiwán

China está aumentando rápidamente su flota de transbordadores comerciales para prepararse para una operación militar en Taiwán, informa este lunes ABC citando un informe clasificado de la inteligencia estadounidense.

Según el documento, preparado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa para el Pentágono, los grandes buques de alta mar han sido modificados para transportar tanques y participar en operaciones anfibias. Se indica que el informe está fechado a principios de este año.

Los datos de inteligencia satelital también muestran que los transbordadores se utilizan junto con una serie de nuevos muelles de desembarco frente a la costa de China, así como en el despliegue de fuerzas anfibias en ejercicios militares. Los muelles de desembarco son una nueva clase de buques que permiten a los transbordadores desplegar carga y personal directamente en una playa.

El informe de inteligencia militar evalúa a los transbordadores comerciales como objetivos militares en caso de un posible conflicto con China. Se informa que Pekín dispondrá de unos 70 buques de este tipo para finales de 2026.

Además, las imágenes obtenidas por la inteligencia muestran que China posee tres nuevas clases de muelles capaces de desplegar tropas y vehículos en playas. Las tres clases se distinguen por su tamaño, siendo la más pequeña de 110 metros de eslora y la mayor de 185 metros.

Una «amenaza desnuda» para China

Hu Bo, director del Centro de Estudios de Estrategia Marítima de la Universidad de Pekín, afirmó que la evaluación de la inteligencia militar estadounidense es una «amenaza desnuda» contra China.

«Es de sentido común que China se prepare para una crisis en Taiwán. Esto no significa que China vaya a hacer algo rápidamente en el futuro. Preparación no es lo mismo que intención», dijo el experto a ABC. Los funcionarios chinos no han comentado estos informes hasta el momento.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera como parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.