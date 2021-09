Indignan imágenes de agentes de la Border Patrol a caballo deteniendo haitianos en la frontera con México

Fotografías y videos que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense deteniendo a varios haitianos que cruzaban el río Bravo, que marca la frontera entre México y EE.UU., han provocado indignación en las redes sociales.

Border Patrol agents on horseback were seen using whips and horses to block the path of incoming asylum seekers during one of the busiest immigration seasons in decades. pic.twitter.com/kuooFgnBD8

— AJ+ (@ajplus) September 20, 2021