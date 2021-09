India: Sicarios vestidos de abogados disparan en un tribunal en Delhi

En la India, un jefe de la mafia murió después de que sicarios de una banda rival ingresaron a una sala de audiencias de un tribunal donde estaba siendo juzgado.

Este hecho ocurrió este viernes 24 de septiembre cuando dos sicarios ingresaron a este juzgado ubicado en la ciudad de Delhi.

Los dos sicarios fueron neutralizados por la policía del lugar

Los sicarios dispararon contra Jitender Gogi, un notorio mafioso que había estado encarcelado desde 2020, fue llevado a una audiencia en el norte de Delhi.

A su llegada, sicarios de un grupo rival, la banda Tillu, entraron a la sala del tribunal vestidos de abogados y abrieron fuego contra Gogi.

Aunque alcanzó a ser llevado a un hospital después del tiroteo, el jefe de la mafia fue declarado muerto en el centro médico.

Cabe mencionar que los sicarios vestidos de abogados, fueron posteriormente baleados por la policía y murieron a causa de sus heridas.

El personal de las fuerzas especiales que había estado escoltando a Gogi disparó contra los dos sicarios y los mató en el acto.

Rakesh Asthana, comisionado de policía de Delhi, dijo a NDTV, que cuando los dos sicarios de la banda rival abrieron fuego contra Jitender Gogi, la policía tomó represalias y mató a los dos asaltantes.

El comisionado de la policía de Delhi, en la India, también confirmó que una tercera persona también había muerto en el tiroteo.

Al menos seis personas resultaron heridas durante el tiroteo perpetrado por los sicarios

Los primeros informes sugieren que cuatro personas habían muerto; sin embargo, los reportes han variado respecto al número de víctimas.

Hasta el momento, se tiene certeza de que al menos otras seis personas, incluida una abogada, resultaron heridas.

Un congresista y miembro de alto rango del partido del Congreso Nacional de la India, Gaurav Pandhi, publicó en Twitter un video desde el vestíbulo fuera de la sala del tribunal.

Gangwar & murder INSIDE a court room – this is happening in Delhi, the capital of India. The Reality of Law & Order under Home Minister Amit Shah!

pic.twitter.com/d19fxdd2ve

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) September 24, 2021