Incendian una sede de la Fiscalía de Colombia tras el caso de la joven que se quitó la vida después de denunciar a 4 policías por abuso sexual

Un grupo de manifestantes apedreó e incendió una sede de la Fiscalía General en la localidad de Popayán, capital del departamento del Cauca (Colombia), en medio de la tensión por la presunta agresión sexual, por parte de 4 uniformados, de una joven de 17 años que se quitó la vida tras denunciar el hecho.

Los disturbios se produjeron en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán. Allí dentro se habría producido el caso de abuso, luego de que la adolescente fuese detenida por la Policía, en el marco de las protestas contra el Gobierno.

Si bien las URI son centros de atención en cercanía para ciudadanos que desean denunciar delitos, y dependen de la Fiscalía, también pueden albergar detenidos en operativos policiales, aunque no deben pasar más de 36 horas desde que ingresan a la unidad.

Este viernes, la Fiscalía de Colombia informó en un video institucional que iniciará la investigación y que para ello había conformado un equipo especial con dos fiscales.

Anteriormente, la Policía había negado los hechos. El comandante de la Región 4 de la Policía de Popayán, Ricardo Augusto Alarcón Campos, desmintió las denuncias en contra del cuerpo que dirige y calificó la información como “falsa, vil y ruin”.

Según la versión de la fuerza de seguridad, la joven detenida “fue entregada en óptimas condiciones a su abuela materna”, de acuerdo “a la minuta de ingreso y salida de la URI”.

Sin embargo, de acuerdo a lo que denunció el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), a través de un comunicado, la noche del 12 de mayo, la joven fue capturada por la Policía y trasladada a la URI de la Fiscalía, donde se habrían cometido los abusos que la joven denunció desde una cuenta de Facebook que se le atribuye.

“Después de sufrir violencia sexual decidió terminar con su vida”, señaló el Movice.

En Popayán quemaron la URI donde fue retenida Alison, la comunidad reclama esclarecer el caso de la joven que se quitó la vida, tras denunciar abuso sexual por parte de los uniformados del ESMAD. Favor RT. @PoliciaColombia @ONU_es @France24_es @Declaracion @NoticiasONU pic.twitter.com/ACzEVJZcoY — 📡Johnal🛸Ospina🛰 (@Johnal_Ospina) May 14, 2021

En el testimonio que habría dejado la víctima en su cuenta de Facebook, se relata lo ocurrido después de su detención: “Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron”, escribió en el post.

Y siguió: “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando”.

Según afirma, aunque apoyaba el paro, esa noche “no estaba con los de la marcha”.

Varias organizaciones feministas de Colombia convocaron protestas horas después en Popayán, donde ocurrió la muerte, y en otras ciudades del país, en rechazo a la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque, cuya fuerte represión, además, ya dejó, más de 40 muertos.

Fuente: RT