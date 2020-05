Hospitalizan a 15 niños en NY con síndrome vinculado al Covid-19

Quince niños, muchos de los cuales tenían el coronavirus, han sido hospitalizados recientemente en la ciudad de Nueva York con un síndrome misterioso que los médicos aún no comprenden de todo, pero que también se han reportado en varios países europeos, anunciaron el lunes por la noche funcionarios de salud, informó The New York Times.

Muchos de los niños, de entre 2 y 15 años, han mostrado síntomas asociados con el shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad rara en los niños que involucra inflamación de los vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias.

Ninguno de los pacientes con el síndrome ha muerto en Nueva York, según un boletín del departamento de salud, que describe la enfermedad como un “síndrome inflamatorio multisistémico potencialmente asociado con Covid-19”.

El síndrome ha recibido una atención creciente en las últimas semanas a medida que comenzaron a aparecer casos en países europeos afectados por el coronavirus.

“Hay algunas descripciones raras recientes de niños en algunos países europeos que han tenido este síndrome inflamatorio, que es similar al síndrome de Kawasaki, pero parece ser muy raro”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, científica de la Organización Mundial de la Salud en una rueda de prensa la semana pasada.

No se supo de inmediato si los niños en otras partes de Estados Unidos han contraído esta enfermedad. La ciudad de Nueva York ha sido el centro de la pandemia.

El boletín decía que la mayoría de los 15 niños tenían fiebre y muchos tenían sarpullido, vómitos o diarrea. Desde su hospitalización, cinco de ellos han necesitado un ventilador mecánico para ayudarlos a respirar, y la mayoría de los 15 “necesitaban presión arterial”.

“El espectro completo de la enfermedad aún no se conoce”, dijo el boletín. De los 15 pacientes, la mayoría dio positivo para el coronavirus o se descubrió que, a través de las pruebas de anticuerpos, probablemente habían sido infectados previamente.

El comisionado de salud de la ciudad, el doctor Oxiris Barbot, dijo en un comunicado: “A pesar de que la relación de este síndrome con Covid-19 aún no está definida, y no todos estos casos han dado positivo para Covid-19 por prueba de ADN o serología, la naturaleza clínica de este virus es tal que pedimos a todos los hospitales que se comuniquen con nosotros de inmediato si ven a pacientes que cumplen con los criterios que hemos descrito”.

“Y a los padres”, agregó, “si su hijo tiene síntomas como fiebre, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, llame a su médico de inmediato”.