Hombre trata de matar a su jefe poniendo saliva con COVID

En Turquía se originó una particular acusación después de que se diera a conocer el caso de un hombre que habría intentado asesinar a su jefe agregando salva contaminada con el virus que produce el Covid-19 en su bebida.

Tras la revelación en el periódico local Hurriyet, la información ha sido reproducido ya por medios británicos y estadounidenses.

Ramazan Cimen, era un empleado desde hace tres años de Ibrahim Unverdi en una corredora de automóviles, a quien habría estafado con 30 mil dólares.

Previamente, según le advirtió otro trabajador, Cimen habría comprado saliva contaminada con Covid-19 por 70 dólares y la habría puesto en la bebida de su jefe. Por suerte, dijo el jefe, no alcanzó a beberla.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, dijo Unverdi al medio.

Luego que el caso se hizo público en los medios del país, el empresario afirmó que comenzó a recibir mensajes amenazantes. “No podría matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez”, le habría escrito.

Reportes indican que Cimen fue oficialmente acusado de intento de asesinato y amenazas, mientras la policía lo busca.

Unverdi, en tanto, sostuvo que “preferiría que me matara en lugar de intentar infectarme con el virus”. “Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagió con Covid-19, podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean”.

Añadió que “al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado”.

Por: Multimedios