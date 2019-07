Hipócritas, los países que venden armas: Papa Francisco

El papa Francisco denunció ayer a los países que fabrican armas y después no quieren hacerse cargo de los refugiados que los conflictos bélicos generan, en un vídeo difundido en que lee un parte de su mensaje para la próxima Jornada Mundial que se celebrará el 29 de septiembre.

“Las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no aceptan esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan”, lamentó Francisco.

Además, el papa agregó: “Muchas veces se habla de paz, pero se venden armas. ¿Podemos hablar de una hipocresía en este lenguaje?”.

“Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja sólo las ‘migajas’ del banquete” .

En el vídeo publicado por el Vaticano, Francisco destaca que no se trata solo de “migrantes” sino de “no excluir a nadie”, y critica el mundo actual que “cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos”.

“Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos (países) mercados privilegiados”, agregó.

EFE