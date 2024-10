Helicóptero choca contra una torre de radio en Houston, Texas, y mueren cuatro personas

Cuatro personas han perdido la vida después de que un helicóptero chocara la noche de este domingo contra una torre de radio ubicada en el vecindario de Second Ward (Houston, EE.UU.), informan medios locales.

