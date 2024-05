«Hay más escombros en Gaza que en Ucrania»: ONU

El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles sobre la gran presencia de escombros en la Franja de Gaza como consecuencia de los ataques israelíes.

Mungo Birch, jefe del programa de UNMAS en los territorios palestinos, estimó que hay 37 millones de toneladas de escombros en el enclave altamente urbanizado; es decir, 300 kilogramos por metro cuadrado. «Gaza tiene más escombros que Ucrania y, para ponerlo en perspectiva, la línea del frente ucraniana tiene 600 millas [casi 1.000 kilómetros] de largo, y Gaza tiene 25 millas [40 kilómetros]», declaró a los periodistas.

"The figure for the amount of rubble in #Gaza is 37 million tons.

To put that in context, that's more rubble than in Ukraine, and in Ukraine the front is 600 miles. Gaza is 25 miles long."

– Charles (Mungo) Birch , head of @UNMAS in the State of Palestine pic.twitter.com/FLTTcV7i4U

— United Nations Geneva (@UNGeneva) May 1, 2024