Hamas dice que acepta nueva propuesta de alto el fuego en Gaza

El Cairo. Hamas anunció este sábado que aceptó una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza de los mediadores Egipto y Catar, pero Israel afirmó que ha hecho una contrapropuesta en «plena coordinación» con el tercer mediador, Estados Unidos.

Egipto hizo una propuesta a principios de la semana para reencauzar el problemático alto el fuego, tras la reanudación sorpresiva de los combates por parte de Israel. No estaba claro aún si la propuesta cambió antes de que Khalil al-Hayyah, el líder de Hamas en Gaza, anunciara que había sido aceptada.

Un funcionario egipcio describió la propuesta a The Associated Press esta semana, diciendo que Hamas liberaría a cinco rehenes vivos, incluido un estadounidense-israelí, de Gaza a cambio de que Israel permitiera la entrada de ayuda al territorio y una pausa en los combates de varias semanas. Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios sobre las conversaciones a puerta cerrada.

El sábado, la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no dio detalles sobre la contrapropuesta de Israel, que dijo fue ofrecida después de que Netanyahu mantuviera consultas el viernes.

Hace una semana y media, Israel terminó su alto el fuego con Hamas al lanzar una ola sorpresiva de ataques que mataron a cientos de personas. La Casa Blanca culpó a Hamas por la reanudación de los combates.