Hamas critica a la Autoridad Palestina por romper con la unidad nacional frente a Israel

Madrid. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) reclamó contra el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, por sus últimas críticas al grupo y lamentó que «apoye las demandas de la ocupación fascista sobre el desarme de la resistencia», en referencia a sus llamamientos a que el grupo islamista entregue las armas como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto.

Izat al Rishq, alto cargo del brazo político de Hamas, declaró que el grupo «lamenta la condena del presidente de la ANP de la resistencia» durante su discurso ante una conferencia internacional en Nueva York sobre la cuestión de Palestina, «en un momento en el que la ocupación y los colonos están causando el caos en localidades y aldeas en la Cisjordania reocupada y ante la más peligrosa guerra de exterminio y erradicación en la historia del pueblo palestino en Gaza».

«El rechazo de Abbas a cualquier papel de Hamas en el gobierno representa una sumisión inaceptable a presiones y dictados externos, una desviación de los pilares de las relaciones nacionales internas y del resultado de las rondas de diálogo nacional y los acuerdos firmados”, informó el diario palestino ‘Filastin’.

«Supone un asalto a la voluntad del pueblo palestino, capaz de determinar su destino y elegir a quien quiere que le gobierne», agregó al Rishq, antes de reseñar que esta ‘decepcionante’ posición llega además después de que Estados Unidos bloqueara el desplazamiento de Abbas a Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participa por videoconferencia.

Así, Al Rishq incidió además en que la posición de Abbas tiene lugar «ante las claras políticas de la ocupación que afirman el rechazo del establecimiento del Estado palestino y sus esfuerzos continuados para socavar a la ANP, ocupar la franja de Gaza, anexionar Cisjordania reocupada y judaizar Jerusalén».

«Nuestro pueblo también espera el camino de la unidad nacional ante la ocupación ‘fascista’ (refiriéndose a las Fuerzas Militares de Israel), hasta que las aspiraciones de nuestro pueblo por la libertad, la dignidad y el establecimiento con un Estado palestino con Jerusalén como capital se vean cumplidas», remarcó, en medio de las crecientes tensiones entre Hamas y Al Fatá, el partido liderado por Abbas.

Abbas defendió en varias ocasiones que Hamas entregue las armas y abogó incluso por un despliegue de tropas internacionales en Gaza para proteger a la población una vez se llegue a un acuerdo para el fin de la ofensiva de Israel, en el marco de su plan para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente que incluye el control del enclave por parte del gobierno palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, deja hasta la fecha más de 65 mil 400 palestinos muertos y cerca de 167 mil heridos, de acuerdo con las autoridades gazatíes, por Hamas, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.