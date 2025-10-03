Hamas acepta liberar a rehenes como parte del plan de Trump; habrá más consultas, dicen

Dei Al Balah. Hamas informó este viernes que aceptó algunos elementos del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en la franja de Gaza, incluyendo entregar el poder y liberar a todos los rehenes restantes, pero que otros requieren más consultas entre los palestinos. 

La declaración se produjo horas después de que Trump afirmara que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo por la noche, amenazando con una ofensiva militar aún mayor casi dos años después del inicio de la guerra, desatada por el ataque del 7 de octubre contra Israel. No estaba claro cómo responderían Estados Unidos e Israel a una aceptación parcial. 

Trump parece dispuesto a cumplir sus promesas de poner fin a la guerra y devolver a decenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque del pasado martes. Su plan de paz ha sido aceptado por Israel y acogido con beneplácito internacional, pero los mediadores clave, Egipto y Qatar, señalaron que algunos elementos requieren mayor negociación, sin entrar en detalles.

