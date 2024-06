Hallan una veintena de cuerpos en la fábrica de baterías incendiada en Corea del Sur

Un fuerte incendio estalló este lunes en una fábrica de baterías de litio de Aricell en la ciudad surcoreana de Hwaseong, al sur de Seúl, cobrándose las vidas de al menos veinte empleados, que no lograron salir del edificio en llamas, informa Yonhap.

In the South Korean city of Hwaseong, more than 20 people died in a fire at a lithium battery factory.#fire #fires #incendio pic.twitter.com/jna6q1qWXQ

— elessarchik (@elessarchik) June 24, 2024