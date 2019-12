Hallan dos tumbas en Grecia con un tesoro de la Edad de Bronce

Un grupo de arqueólogos desentierra dos tumbas griegas forradas en oro de la Edad del Bronce que datan de la época de los micénicos, hace 3500 años.

Las dos tumbas griegas se encontraron en un lugar llamado Pylos, con vistas al mar Mediterráneo, cerca de otra tumba importante: la del Griffin Warrior —descubierta en 2015— y repleta de tesoros milenarios, ha comunicado esta semana el Ministerio de Cultura de Grecia.

Los objetos funerarios recuperados incluyen un sello de oro con dos toros y tallos de cebada, probablemente la primera imagen de cereales en el arte griego, indica el profesor Jack Davis, de la Universidad de Cincinnati, a cargo del descubrimiento.

De acuerdo con los expertos, los objetos encontrados datan desde la Edad de Bronce entre 1600 a. C. y 1200 a. C.

