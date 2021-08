Haití: hospitales saturados y escasez de medicinas tras el terremoto

Instalados en bancos, acomodados en sillas o tendidos en el piso sobre sábanas, los heridos del terremoto que asoló el suroeste de Haití el sábado se agolpan en el servicio de emergencias del hospital de Cayes, que comenzaba a recibir refuerzos.

Rudolphe Steven Jacques, un médico de 26 años, es uno de los profesionales de la salud que arribó de la capital, Puerto Príncipe.

La falta de material es crónica, depende de las llegadas. Mira, esta mujer lleva un tiempo esperando que le haga una sutura pero no tengo bandeja para eso en este momento”, lamentó el joven practicante, mostrando una gran herida en la pierna de una paciente sentada en un rincón.

En las pequeñas habitaciones de este hospital, pacientes y médicos se empujan.

Todavía están llegando muchos heridos esta mañana, no me lo esperaba: son los que vienen de áreas más remotas. Como pueden ver, el servicio de emergencia está muy exigido, pero estamos haciendo todo lo posible para atender a la gente”, aseguró el doctor Jacques.

Inmediatamente después del terremoto de magnitud 7.2, los hospitales de la tercera ciudad del país se saturaron ante la masiva afluencia de heridos.

Cuando se produjo el terremoto yo estaba en casa. Una vibración me hizo volar por el aire y aterrizar sobre mi brazo. Los vecinos vinieron a ayudarme a tomar un taxi. Pasé por varios hospitales, pero estaban sobrecargados”, recordó Venel Sénat, un corpulento cuadragenario.

Esta mañana vine aquí y finalmente me atendieron. Me hicieron una radiografía gratuita y me colocaron este yeso, también gratis”, dijo aliviado, mostrando su brazo derecho en cabestrillo.