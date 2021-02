Grupo recién formado iraquí ataca base militar de EEUU en Erbil

Un grupo recién formado en Irak reivindica un ataque a la base militar de EE.UU., ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Erbil en el norte de Irak.

Los medios han informado este sábado que el Aeropuerto Internacional de Erbil y una base estadounidense próxima al aeródromo, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, han sido impactados por cohetes. Los proyectiles tenían como objetivo la base donde están estacionadas las fuerzas lideradas por Estados Unidos.

El coronel Wayne Marotto, un portavoz de la llamada coalición liderada por Estados Unidos en Irak, ha aseverado en Twitter que un contratista ha perdido la vida y otros seis, incluido un militar norteamericano, han resultado heridos en el ataque.

La facción emergente Saraya Aulia al-Dam se ha atribuido la autoría, declarando que ha llevado a cabo “una exitosa operación contra los ocupantes estadounidenses” en la región norteña de su país, según ha indicado el canal de Telegram Saberin News.

El grupo ha explicado que sus fuerzas se acercaron a 7 kilómetros de la base de Al-Hariri en Erbil, y lanzaron “24 cohetes que impactaron los objetivos precisamente debido a la incapacidad del sistema antiaéreo de los ocupantes para interceptarlos”.

BREAKING: 🎥 Reports of huge fire coming “out of the US military base” after the rocket attack on Erbil Airport, Iraq pic.twitter.com/zzg74M105E

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) February 15, 2021