Gripe porcina G4 no es nueva ni puede infectar a humanos fácilmente, aclara China

El gobierno de China desmintió este sábado que la llamada cepa G4 de gripe porcina sea un virus nuevo y que tenga un elevado potencial infeccioso para animales y humanos, como lo aseguraba un estudio divulgado previamente esta semana.

Hace unos días, la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dio a conocer una investigación que advertía sobre una nueva cepa viral en cerdos que había elevado su capacidad de infectar a humanos y podría convertirse en un potencial “virus pandémico”.

Medios malinterpretaron la información

Ante ello, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China emitió un comunicado en el que asegura que el estudio había sido malinterpretado por los medios, ya que la información se divulgó…

“de una forma exagerada, sin basarse en datos reales”.

Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China.

Autores del estudio “coincidieron” en que el virus no es nuevo: China

La dependencia oficial señaló que a partir de un análisis del ministerio, se concluyó que la toma de muestras del estudio publicado es demasiado pequeña para ser representantiva.

Sin embargo, reconoció que el artículo ofrece evidencia suficiente para demostrar que el virus G4 se ha convertido en la cepa dominante entre los cerdos.

El Ministerio dijo que obtuvo sus conclusiones después de realizar un seminario sobre el impacto del virus G4 en la industria porcina y la salud pública.

Fuente: SDP