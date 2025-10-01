Greta Thunberg y tripulantes de la flotilla son trasladados a un puerto israelí

Madrid. El gobierno de Israel confirmó este miércoles que la activista sueca, Greta Thunberg, y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel publicó un video en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg, la grabación está acompañada de un breve mensaje en el que asegura que «Greta y sus amigos están sanos y salvos».

«Varios barcos de la flotilla Hamas-Sumud fueron detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí», informó Israel en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

octubre 1, 2025 8:57 pm

