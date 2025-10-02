Gobierno peruano llama al diálogo tras paro de transportistas por inseguridad

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, exhortó a los transportistas a que depongan el paro que llevan a cabo este jueves en protesta contra el gobierno y el congreso por la falta de medidas frente al aumento de las extorsiones.

«Los invito a ese diálogo, depongamos la medida de fuerza, que se restablezca el servicio de transporte y no se perjudique económicamente a los peruanos que hacen uso de sus medios de transporte», declaró la mandataria en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en Lima.​​​

La Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), organización que agrupa a gremios del sector de la capital peruana, anunció desde el martes pasado el paro de actividades.

«(El gobierno y el congreso) tuvieron tiempo desde el año pasado cuando hicimos el primer paro… Vamos a paralizar nuestras actividades, no solamente por el hecho de que están sucediendo estos temas de la extorsión, el sicariato, los asesinatos, sino porque también queremos proponer una alternativa y llamar la atención de la ciudadanía», señaló el presidente de la CTU, Héctor Vargas, a la radio loca Exitosa.

Desde horas de la mañana, la capital peruana registró una ausencia relativa de unidades de transporte, según reportaron diversos medios locales. Por otra parte, el gobierno peruano ordenó el despliegue de más de 2 mil policías para garantizar la seguridad durante el paro convocado por los gremios de transportistas urbanos.

Vargas denunció también que miembros de la policía integran las mafias extorsivas, así como condenó la «inoperancia» del Ministerio Público y del Poder Judicial para enfrentar la crisis por el alza de la criminalidad.

Los transportistas urbanos son amenazados de muerte por mafias que les exigen el pago de cuotas extorsivas a cambio de dejarlos laborar, lo que causó decenas de asesinatos de choferes en lo que va del año por haberse negado a pagar.