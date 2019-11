Si no fuese por el frenazo de las cortes, la Administración Trump hubiese separado a más de 26 mil niños en la frontera sur, a juzgar por un informe divulgado este miércoles por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

El informe de 61 páginas indicó que el DHS carecía de la tecnología adecuada para rastrear y reunificar a las familias separadas en la frontera sur el año pasado, como parte de la política de “tolerancia cero” que implementó la Administración Trump. Aún ahora, el DHS no puede verificar cuántos niños migrantes fueron separados de sus padres en la frontera.

En mayo de 2018, el entonces Fiscal general, Jeff Sessions, anunció desde San Diego (California) la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” que criminalizó los cruces ilegales, al referir a inmigrantes indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza a los tribunales para su enjuiciamiento y eventual deportación.

El informe del DHS indicó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), habían calculado que, gracias a esa política, los agentes podrían separar a más de 26 mil niños para finales de septiembre de 2018.

Debido a la falta de tecnología fiable para rastrear a las familias, los agentes tuvieron que improvisar métodos de dudosa eficacia, según el documento.

Gobierno de Trump planeaba separar a más de 26 mil niños migrantes, revela informe del DHS

noviembre 28, 2019

El informe de 61 páginas indicó que el DHS carecía de la tecnología adecuada para rastrear y reunificar a las familias separadas en la frontera sur el año pasado, como parte de la política de “tolerancia cero”. Foto: Ilustrativa, Cuartoscuro

Por Redacción / Sin Embargo

SinEmbargo

4:48am

0 Comentarios

El informe de 61 páginas indicó que el DHS carecía de la tecnología adecuada para rastrear y reunificar a las familias separadas en la frontera sur el año pasado, como parte de la política de “tolerancia cero” que implementó la Administración Trump. Aún ahora, el DHS no puede verificar cuántos niños migrantes fueron separados de sus padres en la frontera.

VER MÁS

Gobierno de EU amplia a Arizona el programa de asilo a migrantes que los obliga a esperar en México

WASHINGTON.— Si no fuese por el frenazo de las cortes, la Administración Trump hubiese separado a más de 26 mil niños en la frontera sur, a juzgar por un informe divulgado este miércoles por el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

El informe de 61 páginas indicó que el DHS carecía de la tecnología adecuada para rastrear y reunificar a las familias separadas en la frontera sur el año pasado, como parte de la política de “tolerancia cero” que implementó la Administración Trump. Aún ahora, el DHS no puede verificar cuántos niños migrantes fueron separados de sus padres en la frontera.

En mayo de 2018, el entonces Fiscal general, Jeff Sessions, anunció desde San Diego (California) la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” que criminalizó los cruces ilegales, al referir a inmigrantes indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza a los tribunales para su enjuiciamiento y eventual deportación.

Foto: EFE

El informe del DHS indicó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), habían calculado que, gracias a esa política, los agentes podrían separar a más de 26 mil niños para finales de septiembre de 2018.

Debido a la falta de tecnología fiable para rastrear a las familias, los agentes tuvieron que improvisar métodos de dudosa eficacia, según el documento.

VER MÁS

Más de 100 mil niños migrantes en centros de detención en Estados Unidos, dice experto de la ONU

Así, aunque inicialmente la Administración dijo en los tribunales que separó a alrededor de 2 mil 800 niños en la frontera, el nuevo informe del DHS revisó la cifra a un total de 3 mil 014 menores separados de sus padres.

La cifra revisada incluye a al menos mil 300 familias separadas que no fueron debidamente registradas. Entre los afectados figuró un niño de 3 años que estuvo en el registro del Departamento de Salud y Recursos Humanos –a cargo de menores no acompañados detenidos en la frontera– pero no en el de la CBP, por lo que no fue incluido en una demanda judicial que exigió la reunificación de familias.

Foto: EFE

El Inspector General dijo en el informe que la política de “tolerancia cero” costó a la CBP 1.2 millones por concepto del pago de horas extra a los agentes, y contribuyó al hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

El informe da seguimiento a otro que el Inspector General del DHS publicó en septiembre pasado, en el que también condenó la falta de mecanismos para implementar la política de “tolerancia cero” y para reunificar a las familias separadas.

En ese informe anterior, la Administración dio cuenta de 136 menores que no habían sido incluidos en la lista de niños separados, además de que otros mil 233 fueron separados mucho antes de que entrara en vigor la nueva política oficial.

Ahora, el nuevo informe corroboró que los agentes de la CBP continuaron los planes de la nueva política, a sabiendas de que la agencia carecía de los recursos para implementarla sin cometer errores.

Fuente: Sin Embargo