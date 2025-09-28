Gobierno de Afganistán libera a preso de origen estadunidense

Las autoridades talibanes de Afganistán anunciaron este domingo la liberación del ciudadano estadunidense, Amir Amiri, una semana después de haber hecho lo propio con una pareja de británicos.

De acuerdo con el Ministerio afgano de Relaciones Exteriores, el individuo fue entregado a Adam Boehler, enviado especial del presidente Donald Trump para temas de rehenes. Boehler había viajado a Kabul a principios de mes para negociar un intercambio de prisioneros.

Con esta decisión, se pretende mostrar que las autoridades talibanas «no se sirven de las cuestiones relativas con ciudadanos con fines políticos y que se pueden encontrar soluciones por la vía diplomática», indicó el Ministerio.

No se sabe mucho sobre Amir Amiri, de cuyo arresto se filtró muy poco. Las autoridades talibanas dieron las gracias a Qatar, que habría intervenido como mediador. El 20 de septiembre, Peter Reynolds, de 80 años, y su esposa Barbie, de 76, también fueron liberados por Afganistán tras ocho meses de detención. En ese caso también medió Doha.

Con información de La Jornada