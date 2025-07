Gobierno argentino despliega operativo contra protestas de jubilados

Efectivos de la policía argentina desplegaron un mega operativo para garantizar el cumplimiento del “protocolo antipiquetes” que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que ha generado una represión indiscriminada contra los jubilados, quienes protestaron bajo la lluvia frente al Congreso para exigir una mejora significativa en el ingreso de pensiones.

Como cada miércoles desde inicio del año, los jubilados y personas que los acompañan en sus demandas intentaron plantarse en la plaza del Congreso, pero los elementos de la policía lanzaron gas lacrimógeno y empujaron a los participantes para impedir su avance.

La marcha es la primera que se realiza desde la votación del pasado jueves, cuando se confirmó un aumento de 7.2 por ciento a las jubilaciones y pensiones, equivalente a 20 mil pesos argentinos (unos 290 pesos mexicanos), y que será vetado por el gobierno ultraderechista de Javier Milei porque, aduce, “pone en riesgo el equilibrio fiscal”.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad para impedir las movilizaciones a través del despliegue de todas las fuerzas federales y camiones hidrantes para amedrentar a los manifestantes, los participantes lograron rodear el complejo parlamentario, donde comenzaron los actos violentos de los uniformados.

Si bien el número de personas que se reunieron fue mucho menor al de manifestaciones anteriores, Bullrich ordenó igualmente un feroz operativo sin sentido que le costó a los argentinos millones de pesos y que generó un caos vial total en el centro de la capital.

«El operativo es tremendo. Acabo de ver armas que no son solo de gases. La verdad es que es de terror. No hacemos nada. Estamos marchando por la vereda no más. Hay muchos más de ellos que nosotros», declaró una jubilada al canal de televisión argentino C5N.

«El operativo es exagerado. Mucha plata que la podrían repartir en otro lado. Genera indignación, pena. Es un retroceso», señaló otro testimonio.

La convocatoria fue baja a causa del mal tiempo y porque se prevé que grupos de jubilados se sumen mañana a la marcha desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo en defensa del hospital Dr. Garrahan, cuyos trabajadores llevan tres meses reclamando un aumento salarial, y por el financiamiento urgente a la salud pública.

En septiembre pasado, Milei vetó otro aumento a las jubilaciones que fue aprobado por el legislativo argentino. El congreso mantuvo la medida en una votación posterior.

Los adultos mayores reclaman un urgente aumento en sus ingresos, reducidos por las políticas de ajuste de Milei, y que se vuelvan a distribuir los medicamentos gratuitos a los enfermos que cubría el Programa de Asistencia Médica Integral.