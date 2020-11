Ghislaine Maxwell “constantemente” tomaba fotos de mujeres jóvenes en ‘topless’ y las guardaba en un álbum

Nuevos documentos judiciales relacionados con una demanda civil de 2016 contra Ghislaine Maxwell se hicieron públicos este sábado, revelando nuevos detalles sobre la expareja y socia de Jeffrey Epstein.

En particular, de acuerdo con una testigo no identificada, Maxwell estaba “constantemente sacando fotos”, y la mayoría de las veces lo hacía junto a una piscina y sus protagonistas eran mujeres jóvenes en ‘topless’, recoge el periódico New York Post.

La exsocialité luego ponía estas imágenes en un álbum que guardaba en su escritorio. Según la testigo, Maxwell era “muy ávida con las fotografías” y tenía una cámara de alta tecnología.

Ghislaine Maxwell fue arrestada el pasado 2 de julio por el FBI. Está acusada de seis cargos de abuso sexual y dos de perjurio y permanece detenida sin fianza después de declararse inocente.

En agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue hallado sin vida en la cárcel de Nueva York en la que estaba recluido mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.

