Florida podría convertirse en el próximo epicentro del coronavirus en EE.UU.

Según las proyecciones de un nuevo modelo concebido por científicos del Hospital de Niños de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania, el estado de Florida podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia del coronavirus en EE.UU., e incluso ser el peor hasta ahora.

“Eso me preocupa mucho porque, con los números que se ven ahora, es muy fácil comenzar a duplicarlos y perder el control de la epidemia”, comentó a CNN el doctor David Rubin, director del laboratorio de ese hospital, PolicyLab.

Este miércoles, en el llamado estado del sol se registraron 3.207 nuevos infectados, cifra récord de casos diarios, para un total de 85.926, mientras que el número de muertos ya superó los 3.000, informan los medios locales. Mientras tanto, en las salas de cuidados intensivos solo están libres 1.378 camas, o un 23 % de la capacidad total del estado, según los datos actualizados de las autoridades sanitarias.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, estimó que el reciente aumento del número de contagiados está vinculado con las pruebas que se hacen a personas que corren alto riesgo, como trabajadores de la agricultura, prisioneros y residentes de centros de atención. Sin embargo, las autoridades no planean cerrar el estado.

Entre tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló el jueves que considera implantar una cuarentena de dos semanas para las personas que lleguen de Florida.

“Todavía no he tomado una decisión, pero los expertos me aconsejan sobre eso. Es una preocupación real”, dijo Cuomo, según CNBC. En marzo, la misma medida fue adoptada por DeSantis respecto a los neoyorquinos.

Además de Florida, otros nueve estados (Alabama, Arizona, California, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur y Texas) corren el riesgo de experimentar un nuevo brote de covid-19, ya que cada uno de ellos reportó sus mayores promedios de nuevos casos diarios durante la última semana, dice un análisis de CNN basado en los datos de la Universidad de Johns Hopkins.

En total, son 21 los estados donde la cantidad de nuevos infectados está creciendo, con lo cual los expertos siguen recordando la importancia de tomar precauciones.

