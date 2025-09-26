Fiscal general de EE.UU. afirma que buscan la pena de muerte en todo el país

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, aseguró este jueves que buscan extender la pena de muerte a todo el país, justo cuando el presidente Donald Trump la autorizó en Washington D.C., en los casos en que se registre el asesinato a algún miembro de las fuerzas del orden, entre otros casos.

«Es una gran declaración. Muchas gracias», reaccionó Trump luego de las palabras de Bondi, mientras mostraba la orden ejecutiva. «A mucha gente le gusta», añadió luego de que un periodista mencionara que la pena de muerte fue una de sus promesas de campaña.