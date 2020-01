Familia de García Luna lloró durante comparecencia en Nueva York

La esposa y los dos hijos del ex secretario de Seguridad Pública hoy detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, no pudieron contener las lágrimas durante la comparecencia que el ex colaborador de Felipe Calderón sostuvo este viernes 3 de diciembre ante la corte de Brooklyn, Estados Unidos.

Así se afirma en reportes que dan cuenta de la audiencia en la que García Luna se declaró inocente de los delitos que le son imputados, en los que también se expone que en el acto, el mismo exfuncionario se notó nervioso y en un momento estuvo a punto de romper en llanto.

De acuerdo a lo dado a conocer por el periodista Jesús García, la esposa del imputado, Linda Cristina Pereyra y sus dos hijos, lloraron en el desarrollo de la comparecencia, pese a lo cual intentaron mostrar gestos de apoyo.

En una crónica publicada en El Diario, el reportero detalló que cuando el ex secretario federal —enfundado en una sudadera de color gris y un pantalón caqui— salió de la sala al concluir la audiencia inicial que se prolongó por cerca de 20 minutos, éste miró a su familia con una visible expresión de tristeza.

Al término de la comparecencia que fue cubierta por una gran cantidad de medios de comunicación, más de 20 periodistas pidieron a los familiares del ex secretario de seguridad alguna declaración, sin embargo, ya con una actitud más calmada a la que mostraron dentro de la corte, señalaron que no tenían nada que comentar por el momento.

No obstante, ante la insistencia de los miembros de la prensa, el abogado Martín Cano adelantó que en las siguientes semanas harán una declaración oficial sobre el caso, ya que explicó, por el momento se encuentran preparando todo.

Fuente: SDP Noticias