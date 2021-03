Extienden restricciones de viaje entre EU y México hasta el 21 de abril

Los cruces por la frontera terrestre entre Estados Unidos y México permanecerá limitada a viajes esenciales por otro mes, al menos hasta el 21 de abril, luego de un año parcialmente cerrada, por la pandemia de COVID-19.

Este jueves 18 de marzo, las autoridades de Estados Unidos decidieron extender el cierre parcial de la frontera terrestre norte y sur hasta el 21 de abril.

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021