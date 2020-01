Explosión en edificio de Houston sacude la ciudad

Una gran explosión en un edificio industrial en Houston dejó escombros esparcidos en el área, dañó casas y se sintió a kilómetros de distancia, informó la Agencia AP.

Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.

Police say this is an industrial facility. Witnesses say the windows and walls of their homes rattled.

At this hour, authorities warn of a second blast. @wpri12 pic.twitter.com/w5BPCwx2a6

— Brandon Truitt (@BrandonTruittTV) January 24, 2020