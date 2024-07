Ex presidentes de México no llegaron a Venezuela como observadores por no ser invitados

El ex presidente de México, Vicente Fox, junto con los ex mandatarios de Bolivia, Jorge Quiroga, de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez y de Panamá, Mireya Moscoso, todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), no pudieron viajar este viernes desde la capital panameña a Venezuela en calidad de “observadores” de las elecciones presidenciales, función que pretendían cumplir sin haber sido invitados.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró que las autoridades venezolanas impidieron que despegara de Panamá un vuelo de Copa Airlines que transportaba al grupo de ex presidentes latinoamericanos.

«Avión de Copa que transportaba a Presidenta (ex presidenta panameña Mireya) Moscoso y otros ex presidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano», aseguró Mulino en su cuenta de X.

Los ex mandatarios, todos fuertes críticos del gobierno de Nicolás Maduro, se reunieron en Panamá para viajar juntos a Venezuela. También integraba la comitiva la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

Según informes de prensa local, los ex mandatarios decidieron no bajar del avión, desafiando la orden de las autoridades venezolanas, lo que provocó el retraso de otros vuelos hacia Venezuela.

«Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar», agregó el mandatario panameño.

Maduro busca un tercer mandato consecutivo y enfrenta a Edmundo González Urrutia, representante de la líder opositora María Corina Machado, que no pudo ser candidata tras recibir una inhabilitación política.