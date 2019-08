Ex novia del tirador de Ohio dice que percibió alertas: él la llevó a disparar y le mostró videos de matanzas

Adelia Johnson, ex novia del joven que perpetró un tiroteo en la ciudad de Dayton, Ohio, aseguró que desde el principio de su relación notó “banderas rojas” en el comportamiento de Connor Betts.

En entrevista con la cadena NBC, la joven de 24 años de edad relató que en su primera cita, Connor le mostró el video de un tiroteo masivo en una sinagoga. En otra ocasión, la llevó a disparar un rifle. A menudo mencionaba asesinatos en masa, lo que la desconcertó.

Johnson advirtió otras señales, como el día que él le pidió que lo acompañara a dejar una carta anónima a una ex novia, con el mensaje de “no puedes escapar de tu pasado”. O la vez que la invitó a ver una banda de heavy metal conocida por sus letras sexualmente violentas.

“No se trata de raza. No se trata de religión. No es ninguna de esas cosas. Este es un hombre que sufría y no recibió la ayuda que necesitaba”, opinó la joven, quien conoció al tirador en una clase de psicología en un colegio de Dayton y se separaron el pasado mes de mayo.

AMIGOS ADVIRTIERON CONDUCTAS

En entrevistas con The Associated Press, dos ex compañeros de secundaria afirmaron que el tirador fue suspendido una vez por compilar una “lista de asesinatos” y una “lista de violaciones” de chicas a las que quería agredir sexualmente.

Una joven, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que era amiga de Betts en la escuela, hasta que él la amenazó sexualmente. Ella cortó el contacto y alertó a sus padres.

“Habló de su deseo de dañar a las niñas y dijo que tenía miedo de sus propios pensamientos […] Tenía fantasías realmente oscuras, muchas de ellas mezclaban la muerte con el sexo”, dijo y agregó que él le había mostrado “poemas” con contenido violento.

“Cuando escuché que él era el tirador, no me sorprendió en absoluto”, dijo. “Estas son todas las cosas que todos intentaron advertir a la policía y a la escuela hace unos 10 años. Todos sabían quién era”.

Connor Betts se describía a sí mismo como un “fanático del anime”, un “metalero” y un “izquierdista”. En sus tweets, promovía el ateísmo y la posesión de armas. La red social suspendió su cuenta después del tiroteo.

Richard Biehl, jefe de policía de Dayton, dijo este lunes que estaba al tanto del historial de la escuela secundaria de Betts, pero rechazó conectar las amenazas de la escuela del asesino con la masacre perpetrada el pasado domingo, en un Walmart de El Paso, Texas.

Fuente: Sin Embargo