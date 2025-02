Evacúan vuelo de Houston a NY tras fuego en un ala del avión al despegar

Los pasajeros de un avión en el aeropuerto principal de Houston fueron evacuados el domingo mediante toboganes y escaleras después de que un problema en un motor durante el despegue generara humo y fuego en el ala derecha.

El vuelo 1382 de United Airlines a la ciudad de Nueva York fue detenido mientras aún estaba en la pista poco después de las 8:30 de la mañana en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

No hubo heridos, y los pasajeros fueron trasladados en autobús de vuelta a la terminal, indicó la FAA.

El despegue fue suspendido después de que el Airbus A319 “recibiera una indicación sobre un motor”, según el comunicado.

La televisora KPRC-TV obtuvo un video de un pasajero que mostraba llamas y humo que salían del ala mientras aceleraba por la pista. Se puede escuchar a un pasajero que dice: “Por favor, por favor, sáquennos de aquí”.

El vuelo llevaba 104 pasajeros y cinco tripulantes, e iba a viajar al Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, informó United Airlines en un comunicado.

“Los pasajeros desembarcaron en la pista mediante una combinación de toboganes y escaleras, y fueron trasladados en autobús a la terminal”, señaló la aerolínea. “Organizamos una aeronave diferente para llevar a los clientes a su destino a las 2:00 de la tarde tiempo del centro”.

La FAA indicó que investigaría el incidente.

La preocupación sobre la seguridad de los vuelos en Estados Unidos es elevada después de dos choques aéreos recientes este año, que resultaron letales.

Un jet de American Airlines que llevaba 60 pasajeros y cuatro tripulantes chocó en el aire en Washington, D.C., contra un helicóptero del Ejército en el que iban tres soldados. No hubo sobrevivientes. Y en Filadelfia, un jet privado cayó sobre un vecindario concurrido y siete personas murieron.

Mira aquí el video del nuevo incidente en un avión en Estados Unidos

