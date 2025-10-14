EU revoca visas a 6 extranjeros por discurso relacionado con Charlie Kirk; uno es mexicano

Washington. El gobierno de Trump revocó las visas de seis extranjeros este martes que, de acuerdo con funcionarios estadunidenses, hicieron comentarios burlones o restaron importancia al asesinato del activista conservador Charlie Kirk ocurrido el mes pasado.

El Departamento de Estado determinó que seis usuarios foráneos deberían perder sus visas después de revisar sus publicaciones en las redes sociales y clips sobre Kirk, quien fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah el pasado 10 de septiembre. Los seis extranjeros cuyas visas fueron revocadas eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificados.

El anuncio se produjo mientras el presidente Donald Trump le otorgó póstumamente el mayor honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad. En su funeral , celebrado en septiembre, Trump lo calificó de “gran héroe estadounidense” y “mártir” de la libertad.

La administración y sus partidarios atacaron a personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que llevó a despidos y otras medidas disciplinarias contra periodistas, profesores y otros, y suscitó preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, “defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración”, declaró el Departamento de Estado. “Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadunidense mientras celebran el asesinato de los nuestros serán expulsados”.