EU realiza nuevo ataque en el Caribe y hay sobrevivientes

Washington. El ejército estadunidense realizó un nuevo ataque el jueves contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe y, en lo que parece ser el primer caso, donde hubo sobrevivientes entre la tripulación, informó a Reuters un funcionario estadunidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció detalles adicionales sobre el incidente, que no se había reportado previamente. El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se marca el sexto ataque conocido a una embarcación en la zona desde el mes pasado, y el primero con sobrevivientes. La administración del presidente Donald Trump no anunció públicamente dicho ataque, pero se lanzaron ataques anteriores contra presuntas embarcaciones que transportaban drogas, la cual una de ellas, causaron la muerte de al menos 27 personas, lo que generó alarma entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si se apegan a las leyes de la guerra.

El gobierno de Trump, argumenta que Estados Unidos ya está en guerra con grupos narcoterroristas de Venezuela, lo que legitima los ataques. Videos presentados por Washington de ataques anteriores muestran embarcaciones completamente destruidas, y no hay registros previos de sobrevivientes.

Los ataques se producen en un contexto de aumento de tropas en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados estadunidenses, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6 mil 500 soldados, mientras Trump intensifica el enfrentamiento con el gobierno venezolano.

El miércoles, el mandatario estadunidense reveló que daba autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que avivó las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos intenta derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.