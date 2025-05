EU creará segunda zona militar restringida en la frontera con México para frenar la migración

El gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México, según informó el Comando Norte de Estados Unidos.

News: Another National Defense Area established in TX. El Paso NDA is now part of Ft. Bliss. @JointTFSB troops under #USNORTHCOM will operate with the same authorities & tasks as those in the NM NDA. LINK: https://t.co/Z6A5iORccs pic.twitter.com/xkCeK9qPJ1

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) May 1, 2025