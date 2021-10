Estudiante se encadena tras ser expulsado de una universidad colombiana a dos semanas de su graduación (y las redes se ponen de su parte)

La historia de un exalumno de la Universidad Metropolitana de Barranquilla que este martes decidió encadenarse para exigir su readmisión en el centro luego de que fuera expulsado a tan solo dos semanas de su graduación ha conmovido a Colombia.

Samuel David Arredondo, estudiante de décimo semestre de Odontología, lleva más de un año peleando una dura batalla con la dirección de la institución educativa. Todo empezó a principios del año pasado, cuando el joven se molestó porque no se habían publicado las notas de los últimos seis meses para el momento que llegó el cobro del siguiente semestre.

El joven, de 23 años, mostró públicamente su descontento por el mal servicio de la universidad y se quejó del alto costo de la matrícula, tras lo cual, antes de empezar el décimo semestre, fue expulsado por cuestionar públicamente a la institución y sus directivos. Sin embargo, interpuso una acción de tutela que fue fallada en su favor, por lo que logró reintegrase a la universidad.

“En este país ya no dejan ni que los jóvenes estudien”

No obstante, poco tiempo después de ser readmitido, la institución volvió a abrirle un proceso por las mismas razones y este lunes 11 de octubre, dos semanas antes de su grado, Samuel David recibió la notificación de su expulsión por “promover alteraciones de orden público contra la Universidad”, reportan medios locales.

Para denunciar su caso, el estudiante decidió tomarse las vías del hecho y se encadenó a las rejas del hospital universitario, donde permaneció varias horas. “Son más de 80 millones de pesos, más de cinco años de tiempo invertido que nadie me lo va a devolver. Es mi sueño, el sueño de mis papás. Y si yo no me paro aquí y si yo no hago esto, nadie me va a ayudar. Todo por la culpa de la señora Karen Parejo y Juan José Acosta, que se creen los dueños del mundo”, aseveró desde el lugar en un video difundido en redes, mencionado a la representante legal y al rector de la universidad.

Más tarde, en otro video grabado después de desencadenarse, el joven se mostró arrepentido de sus acusaciones contra el centro educativo. “Yo estoy dispuesto a hacer un comunicado o un video expresando disculpas por el daño que haya podido causar a los directivos de la universidad […] nunca he atentado contra el buen nombre de la universidad”, defendió.

El caso inmediatamente se convirtió en tendencia en Colombia y en las redes se hicieron virales los ‘hashtags’ #AyudemosaSamuelDavid y #JuanAcostaresponde, los cuales fueron utilizados por varios políticos, como Nicolás Petro Burgos, diputado del Departamento del Atlántico. “En este país ya no dejan ni que los jóvenes estudien”, criticó.Fuente:

Fuente: RT