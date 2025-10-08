Estos son los tres científicos ganadores del Premio Nobel de Química 2025

Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles a los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yagchi, por «el desarrollo de estructuras metalorgánicas».

En particular, los científicos «han creado estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas», señaló el comité en un comunicado, explicando que se trata de «estructuras metalorgánicas» que «pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas».

La Real Academia de Ciencias de Suecia detalló que, en 1989, Richard Robson (Australia) experimentó con una nueva forma de aprovechar las propiedades inherentes de los átomos. Combinó iones positivos con una molécula de cuatro brazos que atraía los iones de cobre en el extremo de cada brazo. Al combinarse, formaron un cristal amplio y ordenado como un diamante lleno de innumerables cavidades.

Por su parte, Susumu Kitagawa (Japón) demostró que los gases pueden fluir dentro y fuera de las construcciones y predijo que las estructuras metalorgánicas (MOF) podrían hacerse flexibles. A su vez, Omar Yaghi (EE.UU.) creó un MOF muy estable y demostró que puede modificarse mediante un diseño racional, dándole propiedades nuevas y deseables.