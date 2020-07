Estiman más de 400 mil muertos por COVID-19 en América Latina en próximos 3 meses

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizó que los gobiernos de la región, deben estar alertas y tener “el valor de dar marcha atrás” a las medidas de reapertura escalonada de actividades, si el desconfinamiento trae como consecuencia un aumento de contagios de covid-19.

El organismo internacional reiteró que en este regreso a la vida fuera de casa, se debe incrementar el número de pruebas para lograr la detección temprana de casos sospechosos y de sus contactos, por lo que ya se está apoyando a México para ampliar su capacidad de toma de muestras.

Durante la sesión informativa semanal de la OPS, su directora, Carissa F. Etienne, añadió que si no se toman las medidas adecuadas para detener la cadena de contagios, se estima que en América Latina y el Caribe se registren más de 438 mil muertes por covid-19 en los próximos tres meses.

Advirtió que la complacencia es el enemigo en el combate a la pandemia.

“No se puede dejar que el virus circule sin control, como vimos, los países, estados y ciudades, que no adoptan medidas preventivas o que flexibilizan las restricciones de manera prematura se pueden ver inundados con nuevos casos. Esto nos obliga a afrontar una verdad difícil: no debemos dejar de lado lo que da resultado por cansancio o por presión política, porque este virus no funciona de esa manera.

“Debemos reforzar las medidas que salvaron vidas en un principio y aplicarlas con más precisión que nunca. Debemos dejar que los datos y no la pasión, guíen nuestras acciones. Si uno tiene la voluntad de flexibilizar las medidas de prevención, también tiene que que tener el valor de dar marcha atrás, si aumentan los contagios”, sentenció Carissa F. Etienne.