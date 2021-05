España lanzó sellos postales con tonos de piel para luchar contra el racismo, pero el más blanco es el más valioso

El servicio postal de España generó críticas generalizadas esta semana después de introducir sellos en tonos de piel, siendo los más claros los más valiosos, y promoverlos como parte de una campaña contra el racismo.

“Cuanto más oscuro sea el sello, menos valor tendrá”, dijo la empresa estatal, en un comunicado de prensa al anunciar el lanzamiento. “Por tanto, a la hora de realizar un envío, será necesario utilizar más sellos negros que blancos. De esa manera, cada carta y cada envío se convertirán en un reflejo de la desigualdad creada por el racismo“.

El servicio postal de España generó críticas generalizadas esta semana después de introducir sellos en tonos de piel, siendo los más claros los más valiosos, y promoverlos como parte de una campaña contra el racismo.

“Cuanto más oscuro sea el sello, menos valor tendrá”, dijo la empresa estatal, en un comunicado de prensa al anunciar el lanzamiento. “Por tanto, a la hora de realizar un envío, será necesario utilizar más sellos negros que blancos. De esa manera, cada carta y cada envío se convertirán en un reflejo de la desigualdad creada por el racismo“.

“Accidentalmente racista”, comentó un usuario de las redes sociales. Otro usuario escribió, “Accidentalmente VOX”, refiriéndose al partido Vox de extrema derecha en España.

La intención de Correos “era buena”, reconoció Moha Gerehou, autor de ¿Qué hace un hombre negro como tú en un lugar como éste?, libro de reciente publicación sobre el racismo en España. Pero Gerehou dijo que no es una coincidencia que una campaña contra el racismo bien intencionada haya terminado enviando un mensaje racista.

Tales campañas en España, dijo Gerehou, a menudo están formadas “principalmente por gente blanca” porque las grandes empresas se quedan atrás en la diversificación de su fuerza laboral.

En su cuenta de Twitter, el servicio postal dijo que su campaña tenía como objetivo crear conciencia sobre “una realidad injusta y dolorosa que no debería existir”.

Entre 2016 y 2019, los funcionarios españoles registraron un aumento de más del 20% en los delitos de odio racistas y xenófobos en el país, de 416 en 2016 a 515 hace dos años.

En el lanzamiento de los sellos, Correos colaboró con SOS Racismo , una federación de organizaciones no gubernamentales españolas contra el racismo, y con el activista y rapero español El Chojín .

En un comunicado, SOS Racismo dijo que la intención de la campaña era “hacer visible esta realidad (de la discriminación racial)”.

“Lo hemos visto estos días en Ceuta, lo vemos todos los días en el Mediterráneo, en los crecientes discursos xenófobos y racistas que se están afianzando en Europa”, añadió.

SOS Racismo se refería a escenas dramáticas en el enclave español de Ceuta este mes que involucran a miles de migrantes que intentan desesperadamente llegar al territorio de la Unión Europea desde el vecino Marruecos.

El servicio postal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las críticas a su campaña.

En el comunicado de prensa que acompaña a la presentación de los sellos, se dijo que estaban programados para coincidir con la conmemoración del Mes de la Diversidad Europea y el primer aniversario de la muerte de George Floyd el martes.

El asesinato de Floyd, un hombre negro, por un oficial de policía blanco en Minneapolis el año pasado, provocó protestas en los Estados Unidos y en todo el mundo, incluso en España , donde los activistas se unieron al movimiento global para buscar crear conciencia sobre la discriminación y el racismo.

Durante una de las manifestaciones más grandes de este tipo en España, miles marcharon en Madrid en junio, dirigiéndose a la plaza Puerta del Sol de la capital, un lugar popular para manifestaciones de derechos LGBT y protestas ambientales.

El servicio postal de España se ha involucrado repetidamente en causas sociales en los últimos años, y hasta ahora había logrado evitar en gran medida la controversia a pesar de la inclinación a menudo liberal de las campañas en un país de mayoría católica.

El año pasado, la compañía celebró el Mes del Orgullo y lanzó un sello con los colores de una bandera del arcoiris. En 2019 emitió una “colección de sellos que refleja las voces de discordia y protesta de miles de jóvenes que luchan por el medio ambiente”, como anunció en su momento .

(Rick Noack es un corresponsal con sede en París que cubre Francia para The Washington Post. Anteriormente, fue reportero de asuntos exteriores para The Post con sede en Berlín. También trabajó para The Post desde Washington, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda).

Fuente: Infobae