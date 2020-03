¿Es posible que desaparezca el nuevo coronavirus?

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se ha extendido ampliamente por todo el mundo, por lo que no desaparecerá por completo, afirmó el director del Instituto de Parasitología Médica y Enfermedades Tropicales y Transmitidas por Vectores de la Universidad de Séchenov, Alexandr Lukashev.

Destacó que la enfermedad no puede compararse con la neumonía atípica que apareció en China en 2002-2003.

Este SARS la medicina lo pudo finalmente derrotar, “ya no existe”, indicó el científico.

“Con el COVID-19, esto no va a suceder, no hay esperanza. No desaparecerá, ya está muy extendido, se transmite bien, está en todos los países del mundo”, declaró a la radio Govorit Moskva.