Equipo de campaña de Trump usa mensaje de AMLO para responder a Biden

Parte del primer mensaje que ofreció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Casa Blanca, durante la visita de estado que realiza este miércoles 8 de julio a su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue usado por el equipo de campaña de este último.

El fragmento del pronunciamiento donde López Obrador agradeció a Trump por actuar con “comprensión y respeto” ante su gobierno, fue rescatado por la división en español del equipo de campaña del magnate, para responder a un mensaje que emitió el virtual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

En la publicación referida, Biden recordó en el año 2016, al inicio de su campaña presidencial, Donald Trump se refirió a los migrantes mexicanos como “violadores”, por lo cual lo acusó de esparcir el racismo en contra de la población latina que radica en Estados Unidos.

Ante ello, la cuenta de Twitter @EquipoTrump, señaló en realidad, mientras el aspirante demócrata lleva años haciendo promesas que calificaron como “vacías” para los hispanos, el actual mandatario de los Estados Unidos sí ha cumplido con hechos a la comunidad.

“De hecho, Joe, mientras tú llevas décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, el Presidente Trump le ha cumplido a nuestra comunidad”

Actually Joe, while you've spent decades making empty promises to Hispanics, President Trump has actually delivered for our community.

That's why President López Obrador said today that @realDonaldTrump has treated Mexicans with "understanding" and "respect." https://t.co/QINiFxxPZ3 pic.twitter.com/qadIKZ85At

— Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) July 8, 2020