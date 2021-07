Envían carta abierta a Biden para pedirle fin al embargo económico a Cuba

Intelectuales, artistas y científicos usaron las páginas del The New York Times para solicitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ‘que anule las 243 medidas coercitivas’ implementadas por el ex mandatario Donald Trump en contra de Cuba, las cuales han incrementado de manera deliberada las dificultades que se viven en la isla.

Piden al nuevo gobierno de EU retomar la política de apertura con La Habana iniciada en la administración de Barack Obama, poner fin al embargo y normalizar las relaciones con Cuba.

Frente a la Casa Blanca hoy con el anuncio en el New York Times de eliminar el bloqueo y deja Cuba vivir @letcubalive pic.twitter.com/584l6WrF0v

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) July 23, 2021

A continuación la carta integra publicada en el medio estadunidense:

Estimado Presidente Biden:

Ha llegado el momento de seguir un nuevo rumbo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros, los abajo firmantes, le hacemos este urgente reclamo público porque rechazamos las crueles políticas implementadas por la Casa Blanca de Trump que tanto sufrimiento han ocasionado al pueblo cubano.

Cuba –un país de once millones de habitantes- atraviesa una difícil crisis debido a la creciente escasez de alimentos y medicinas. Las recientes protestas han llamado la atención del mundo al respecto. Si bien la pandemia de la Covid-19 ha resultado un gran desafío para todos los países, para una pequeña isla sobre la que pesa el enorme impacto de un embargo económico, dicho desafío es mucho mayor.

Consideramos que la política de negar deliberadamente alimentos y medicinas al pueblo cubano, particularmente durante una pandemia mundial, es un acto totalmente inescrupuloso.

Con la pandemia, el pueblo de la isla –y su gobierno− perdieron miles de millones en ingresos procedentes del turismo internacional y que, en tiempos normales, habrían sido invertidos en su sistema de salud pública, la distribución de alimentos y la economía.

Durante la pandemia, el gobierno de Donald Trump recrudeció el embargo, dio al traste con la apertura del gobierno de Obama y estableció 243 medidas coercitivas que han estrangulado de manera deliberada la vida en la isla y creado mayores penurias.

La prohibición de las remesas y la suspensión de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Cuba impiden el bienestar de la mayoría de las familias cubanas.

El 12 de julio usted escribió: “Apoyamos al pueblo de Cuba”. Si eso es cierto, le pedimos que firme de inmediato una orden ejecutiva que anule las 243 “medidas coercitivas” implementadas por Trump.

No existe razón alguna para mantener la política de la Guerra Fría que exigía a los Estados Unidos tratar a Cuba como un enemigo existencial y no como a un país vecino. En vez de mantener el rumbo de Trump en su esfuerzo por revertir la apertura de Obama hacia Cuba, le instamos a que la continúe, a que reanude la apertura e inicie el proceso de levantar el embargo. Poner fin a la escasez de alimentos y medicinas debe ser la prioridad fundamental.

El 23 de junio, la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas votaron para pedir a los Estados Unidos que pusiese fin al embargo. Esta ha sido la posición constante de la mayoría de los Estados Miembros durante los últimos 30 años. Adicionalmente, siete Relatores Especiales de las Naciones Unidas escribieron una carta al gobierno de los Estados Unidos en abril 2020 en relación con las sanciones a Cuba. “En la emergencia sanitaria que representa la pandemia, la falta de voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos de suspender las sanciones pueden acarrear un mayor riesgo de penurias en Cuba”, escribieron en su misiva.

Le pedimos que levante las “medidas coercitivas” impuestas por Trump y que retome la apertura de Obama o, lo que es mejor, inicie el proceso de poner fin al embargo y normalice plenamente las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.

Fuente: La Jornada