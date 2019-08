Entre el repudio por masacres, Trump ordena enorme redada antimigrante

Donald Trump fue recibido con protestas y repudio en Dayton y El Paso, y el mismo día en que llegó al sitio de lo que algunos califican como el peor ataque contra la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos, su régimen realizó lo que llamaron la mayor redada jamás realizada de trabajadores inmigrantes latinoamericanos jamas.

Mientras tanto, Amnistía Internacional emitió una alerta para viajantes a Estado Unidos ante “niveles altos de violencia con armas en ese país”.

En Dayton, la primer escala de su gira por las dos ciudades que juntas sufrieron la pérdida de 31 personas y decenas de heridos en atentados investigados ahora como de “terrorismo doméstico”, Trump evitó aparecer en público, y junto con su esposa Melania visitó un centro médico y mantuvo una reunión con oficiales de seguridad pública. Mientras tanto, manifestantes corearon “Haz algo” y varios políticos que representan a la ciudad y al estado, entre otros, exigieron que Trump deje de usar retórica racista y que promueva mayores controles de armas,

Rumbo a El Paso al concluir su visita en Dayton, rechazó las versiones de los medios de que su visita fue repudiada por las comunidades locales, afirmando que esas versiones son parte de una maniobra política de sus opositores. Desde su avión, emitió tuits atacando a la alcaldesa de Dayton Nan Whaley y al senador federal del estado de Ohio Sherrod Brown, entre otros, por lo que percibió como críticas contra él, todo durante la gira supuestamente dedicada a promover la unidad y la empatía nacional ante las tragedias.

Poco después en El Paso, el presidente fue recibido por cientos de manifestantes con pancartas como “Trump no es bienvenido aquí” y “Tus palabras tienen consecuencias” y políticos locales exigieron que el presidente condene el “terrorismo racista” y llame a poner fin a los ataques contra inmigrantes. La representante federal por El Paso, Verónica Escobar, rehusó reunirse con Trump en su visita. Unos 20 mil habían firmado una carta abierta impulsada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos expresando que no sería bienvenido hasta abandonar sus posiciones racistas y xenófobas. El presidente, al igual que en Dayton, acudió a un centro médico donde se reunió con personal médico, víctimas y sus familias, y no respondió a las demandas.

En el caso de El Paso, donde el responsable de la muerte de hasta ahora 22 personas y decenas de heridos y declaró que actuó para frenar “la invasión hispana”, casi todo líder latino a nivel nacional ha expresado que fue un ataque fomentado por la retórica racista y antimigrante del presidente Trump y su régimen.

Ahora, despues de esta tragedia, muchos indican que una comunidad que ya vive bajo temor por las políticas y el discurso antimigrante y racista de Trump su régimen, ahora siente en peligro de posibles atentados terroristas de supremacistas blancos.

De hecho, pocas horas antes de que Trump arribara a El Paso para visitar una ciudad que sufrió lo que algunos calificaron como el peor ataque contra la comunidad latina en este país, su régimen realizó la mayor redada de migrantes en sitios de trabajo en un solo estado en la historia del país, según las autoridades, intensificando la sensación de peligro para la comunidad latina.

Unos 600 agentes de migración realizaron redadas de siete plantas procesadoras de carne de pollo en Mississippi, donde arrestaron a 680 trabajadores, en su mayoría latinoamericanos. Niños y jóvenes atestiguaron cómo sus padres, esposados, fueron transportados a un hangar militar para ser procesados, reportó la agencia Ap.

-Temor y alertas en EU por armas-

Mientras tanto, la tensión generada por tiroteos masivos recientes en este país se manifestó en pleno centro de Nueva York, cuando miles corrieron huyendo de Times Square la noche del martes al escuchar lo que pensaban eran disparos pero que resultaron ser el petardeo de motocicletas.

Por otro lado, Amnistía Internacional emitió este miércoles una alerta internacional para viajeros a Estados Unidos, pidiendo que “la gente a nivel mundial ejerza precaución y prepare un plan de contingencia cuando viajen dentro de Estados Unidos” ante “los altos niveles de violencia con armas en el país”. Agrega que los viajeros deberían de mantenerse alerta ante la “ubicuidad de armas de fuego entre la población” y evitar lugares públicos como “eventos culturales, lugares religiosos, escuelas y centros comerciales” [https://www.amnestyusa.org/our-work/government-relations/advocacy/travel-advisory-united-states-of-america/].

“Viajeros a Estados Unidos deberían de permanecer cautelosos de que el paií no protege de manera adecuada el derecho de las personas a estar seguras”, afirmó Ernest Coverson de Amnistía Internacional USA, agregandó que “el gobierno de Estados Unidos no tiene la voluntad de asegurar la protección contra la violencia de armas de fuego”.

Fuente: La Jornada