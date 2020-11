Enfrentamientos en Nueva York entre la Policía y manifestantes que exigen un recuento completo de votos

Una manifestación en Nueva York por el recuento completo de papeletas de las elecciones presidenciales en EE.UU. acabó en enfrentamientos entre los activistas y la Policía.

La protesta se inició en la tarde de este miércoles y se desarrolló en las principales avenidas de Manhattan. Los manifestantes apoyaban la iniciativa ‘Count Every Vote’ (‘Cuenten cada voto’) y querían hacer un llamado a “la justicia, la equidad y la democracia”.

Autonomous protestors and press around Leroy and 7th Ave from Washington Sq are attacked, beaten, kettled and shoved by NYPD. pic.twitter.com/YOhKOYEjqp

— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020